7:30 - In Sicilia 116 nuovi positivi, nessun decesso

Sono 116 i nuovi casi di Coronavirus registrati ieri in Sicilia, 66 dei quali sono stati individuati nella Missione Speranza e Carità di Palermo. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Attualmente ci sono 2.316 positivi di cui 194 ricoverati in ospedale, 13 in terapia intensiva e 2.109 in isolamento domiciliare, per un totale di 5.962 casi dall'inizio dell'epidemia. I tamponi eseguiti sono 3120. Sul fronte della distribuzione fra province il palermitano resta il territorio più colpito con 81 nuovi casi, segue Catania con 15 casi, poi Agrigento con 11, tre a Messina, due a Caltanissetta, due a Ragusa, una a Siracusa e nessuno a Enna. I guariti oggi sono 32. Non si registra infine alcun decesso.