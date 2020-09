Coronavirus, polizia chiude locale della movida di Catania

Al momento dell'irruzione degli agenti, si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande. Il personale del locale era sprovvisto di mascherina ed è stato accertato che non venivano rispettate le distanze

Nel centro di Catania la polizia ha chiuso il locale "Ramblas" di via Guido Gozzano. Al momento dell'irruzione degli agenti, si stava svolgendo uno spettacolo di karaoke neo melodico, con somministrazione di alimenti e bevande. Il personale del locale era sprovvisto di mascherina ed è stato accertato che non venivano rispettate le distanze.

La multa al titolare

Il titolare è stato multato ed è stata disposta la chiusura dell'attività in via cautelare per cinque giorni.