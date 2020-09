Va al seggio durante quarantena, denunciata presidente nel Catanese

Un impiegato del Comune di Misterbianco (Catania), in servizio all'Anagrafe, e la figlia, presidente di seggio elettorale, sono stati denunciati per non aver rispettato le norme anti-Covid: i due infatti erano stati messi in quarantena precauzionale dopo che una loro parente era risultata positiva al Covid-19. La comunicazione di quarantena domiciliare gli è stata notificata sabato. Nonostante questo, ieri mattina l'uomo si è recato nell'Ufficio elettorale e la figlia nel seggio elettorale. In seguito, su provvedimento della Polizia municipale, i due sono stati allontanati da quei luoghi, particolarmente affollati per via delle votazioni (LA DIRETTA).

Il cluster a Misterbianco

Nel comune di Misterbianco sono 26 i positivi al coronavirus: un numero che nel centro alle porte di Catania non si era registrato neppure durante il lockdown. Una cinquantina di persone sono in quarantena domiciliare. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN SICILIA)