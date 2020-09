Caronia, legale: “Esami cranio escludono morte incidente per Gioele”

"Al momento tendiamo ad escludere quasi definitivamente l'ipotesi che il bimbo possa essere morto nell'incidente perché da indiscrezioni non ci sarebbero microfratture nel cranio del bimbo dopo i primi rilievi". A dirlo è l'avvocato Claudio Mondello legale di Daniele Mondello, padre di Gioele e marito di Viviana Parisi entrambi trovati poi morti nelle campagne di Caronia (LE TAPPE - LE INDAGINI - IL RITROVAMENTO - LO SFOGO DEL MARITO)

“Non escludiamo richiesta a Procura di fornirci dati testimoni”

"Questi elementi - prosegue Mondello -, insieme al fatto che non sono state trovate impronte di Gioele nel parabrezza e tracce di sangue con il Luminol, ci fanno propendere per la tesi che il bimbo non sia morto durante l'incidente. Naturalmente si devono aspettare ulteriori esami sul cranio e accertamenti che verranno fatti anche dai nostri periti anche per ricostruire la dinamica dell'incidente". "Non escludiamo tra l'altro di chiedere alla Procura - aggiunge il legale - di fornirci i dati dei testimoni che hanno visto Viviana e Gioele vivi per raccogliere anche noi la loro testimonianza e fare definitivamente chiarezza su questa ipotesi".