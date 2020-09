“Il furgone degli operai che hanno fatto l'incidente con mia moglie è stato sequestrato dopo due settimane. Una vergogna totale. L'hanno portato in carrozzeria e hanno smontato lo sportello e due gomme. Sono qui per assistere ai rilievi, il perito mi ha detto che nella galleria non c'è nemmeno una luce. Che vergogna, continuano a fare sbagli ogni giorno dal 3 agosto. Vergognatevi”, è questo il duro sfogo ripreso in un video di Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre di Gioele entrambi scomparsi e poi trovati morti nelle campagne di Caronia. (LE TAPPE - LE INDAGINI - IL RITROVAMENTO)

Gli accertamenti per fare luce sulla scomparsa di Viviana e Gioele

Una vicenda ancora da chiarire: la scomparsa è avvenuta il 3 agosto, dopo che la donna aveva detto al marito che sarebbe uscita con il bambino per andare a Milazzo, la dj ha invece percorso l’autostrada verso Palermo, tamponato un furgoncino e lasciato l’auto in una piazzola di sosta, per poi scomparire. Il corpo della donna è stato ritrovato l’8 agosto, mentre il 19 agosto sono stati trovati dei resti che potrebbero essere del bimbo di 4 anni. Proprio per chiarire cosa sia successo in quel giorno sono ancora in corso gli accertamenti da parte degli inquirenti.

Le parole dell'avvocato

"È emerso un aspetto molto grave che mi è stato riferito dal nostro consulente e cioè che mentre giustamente l'auto di Viviana è stata sequestrata lo stesso 3 agosto, il camion dove si trovavano a bordo i tecnici che si occupavano di manutenzione delle autostrade con il quale ha avuto l'incidente è stato sequestrato solo il 10 settembre e sembra già avessero cominciato delle riparazioni", ha detto Pietro Venuti, legale di Daniele che poi ha aggiunto: "Dagli esami svolti sulla macchina di Viviana e sul furgone non possiamo ancora escludere che Gioele sia morto per un colpo avvenuto durante l'incidente che gli avrebbe potuto causare una emorragia celebrale e lo avrebbe fatto morire dopo nelle campagne di Caronia. È emerso - prosegue - anche che la galleria non era completamente illuminata, un aspetto increscioso. Aspettiamo ulteriori esami sul Gps del furgone degli operai per capire a che velocità andavano loro e l'auto di Viviana e se siano stati loro ad essere andati a sbattere contro l'auto della cambiando corsia". Questi gli ultimi dettagli emersi che hanno portato allo sfogo di Daniele.