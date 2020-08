Lampedusa, 600 migranti pronti a imbarco su nave quarantena Azzurra

La nave quarantena Azzurra ha attraccato al porto di Cala Pisana, a Lampedusa. Dopo l'Aurelia, che ieri ha caricato 273 migranti ospiti dell'hotspot, 60 dei quali positivi al Coronavirus, oggi è il giorno della seconda imbarcazione presa a noleggio dal Governo per far effettuare la sorveglianza sanitaria ai migranti che sbarcano in Italia. Sulla nave Azzurra sono stati già imbarcati una quindicina di migranti risultati positivi al Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). Il padiglione dove i contagiati venivano tenuti in isolamento è stato liberato, dopo che ieri ne erano stati già trasferiti 60. E nell'hotspot di contrada Imbriacola non ci sono più persone infettate dal Covid-19. Sono poco meno di 600 gli extracomunitari che verranno imbarcati sulla Azzurra.

La situazione a Lampedusa

Secondo quanto è stato reso noto dal Viminale, in tutto sono 850 i migranti che lasciano Lampedusa, fra quelli imbarcati ieri sulla Aurelia e quelli che verranno trasferiti oggi sulla Azzurra. Continua intanto il braccio di ferro tra il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e il Governo, con quest'ultimo che ieri ha impugnato l'ordinanza regionale con la quale si prevede lo sgombero degli hotspot e dei centri di accoglienza presenti sull'isola.

Sbarcati 30 migranti

Un gruppo di 31 tunisini è stato bloccato lungo le strade del centro di Lampedusa. I migranti sono sbarcati a Cala Madonna e subito si sono diretti verso il centro urbano. Bloccati dalle forze dell'ordine, tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove verranno sottoposti al tampone anti-Covid prima di poter pianificare il loro trasferimento. È il primo sbarco da due giorni. Lo stop degli sbarchi è stato probabilmente causato dalle proibitive condizioni del mare che oggi, invece, sono migliorate.