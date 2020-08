Lampedusa, gruppo di migranti esce da hotspot: bloccato da carabinieri

È stato rintracciato dai carabinieri un gruppo di migranti che si era allontanato dall ’hotspot di Lampedusa ( L'ORDINANZA DI MUSUMECI ). I militari, rastrellando l’area circostante, sono riusciti a riportare tutti gli extra comunitari presso il centro di prima accoglienza di Contrada Imbriacola, garantendo "la sicurezza e la tranquillità sanitaria degli isolani e dei turisti", commenta il sindaco dell'isola, Totò Martello. Il primo cittadino ringrazia gli uomini dell'Arma per il loro intervento, "specie in un momento di così forte tensione mediatica e di informazione spesso fuorviante”, aggiunge.

Musumeci: “Ci rivolgeremo alla magistratura”

Intanto, resta alta la tensione tra Regione Siciliana e Governo dopo l’ordinanza firmata dal presidente Nello Musumeci e relativa allo sgombero dei centri d’accoglienza dell’Isola. “Il governo centrale, che ha avuto notificato il provvedimento, non ha ritenuto di dover dare disposizioni alle forze dell’ordine - ha dichiarato ieri il governatore ai microfoni di Sky TG24 - e alle Prefetture per poter sgombrare i centri d’accoglienza in Sicilia, ma al tempo stesso entro le 48 ore non ha provveduto a impugnare l’ordinanza. Il che significa che ci troviamo davanti a una palese omissione, perché le precedenti due ordinanze le Prefetture le avevano regolarmente osservate. Ci rivolgeremo alla magistratura", ha aggiunto. In serata, Musumeci ha inviato una nota di diffida alle autorità competenti (le prefetture) per l'esecuzione della propria ordinanza.

Sempre nella giornata di ieri, invece, il capogruppo di Italia Viva al Senato, Davide Faraone, ha denunciato il leader della Lega, Matteo Salvini, e il governatore siciliano per procurato allarme, abuso d'ufficio e diffamazione.