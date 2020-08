Migranti, diffida di Musumeci alle prefetture: "Svuotare gli hotspot"

Il presidente della Regione Sicilia dà mandato di eseguire la sua ordinanza. Ma il governo annuncia di volerla impugnare

Nello Musumeci non ha alcuna intenzione di fermarsi. Nonostante l'alt imposto dal Viminale, che ha ricordato come la gestione dei flussi migratori sia competenza dello Stato, il presidente della Regione Sicilia (LEGGI LE DICHIARAZIONI A SKY TG24) ha inviato nella serata del 25 agosto una nota di diffida alle autorità competenti (le prefetture) per l'esecuzione della propria ordinanza emanata il 22 agosto su hotspot e centri di accoglienza per migranti. Nel documento, il governatore richiede, tra le altre misure, di illustrare il crono-programma del progressivo svuotamento degli hotspot per le gravi ragioni di promiscuità e assembramento in cui sono costretti gli ospiti.

Il governo pronto a impugnare l'ordinanza leggi anche Migranti, Musumeci: "Entro domani via da hotspot e centri accoglienza" Prosegue così lo scontro istituzionale, anche perché il governo ha fatto sapere che impugnerà in tempi rapidi l'ordinanza con cui Musumeci aveva disposto lo sgombero di hotspot e centri di accoglienza dei migranti dell'isola. Lo si apprende da fonti dell'esecutivo. La decisione è stata presa dopo un attento esame di tutti gli atti e le norme dell'ordinamento. Sempre a Sky TG24, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia aveva definito "anti-italiano" mischiare temi come quello dei migranti e la salute pubblica.