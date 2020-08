Viviana Parisi, legali del marito: esposto su ricerche e mancato aiuto

"Stamattina abbiamo presentato alla procura di Patti una querela contro ignoti per presunte omissioni sulla morte di Viviana Parisi, 43 anni, e del figlio Gioele, 4 anni" e su "eventuali ritardi nella loro ricerche". Lo dicono i legali dI Daniele Mondello, marito della 43enne ritrovata senza vita l'8 agosto, Pietro Venuti e Claudio Mondello (LE TAPPE DELLA VICENDA).

Le richieste dei legali

I due penalisti chiedono in particolare "chiarimenti dal momento in cui Viviana ha avuto l'incidente stradale il 3 agosto fino a quando, cinque giorni dopo, è stato trovato il suo corpo e poi i resti probabili del figlio, il 19 agosto. Vogliamo che si indaghi - sottolineano i due avvocati - per capire se da parte di chi ha assistito all'incidente ci sono state omissioni. Magari qualcuno poteva aiutare Viviana e non l'ha fatto, e anche se dopo qualcuna l'ha avvistata tra le campagne di Caronia e non è intervenuto per darle aiuto. Poi - concludono - vogliamo comprendere perché sono stati persi tanti giorni nelle ricerche e se ci sono stati ritardi. E nel caso, da cosa sono dipesi e da chi".

Le tappe del giallo di Caronia

Lunedì 3 agosto Viviana Parisi, di professione dj, scompare insieme al figlio Gioele, di 4 anni. Al marito dice che sarebbe uscita con il bambino per andare a Milazzo, ma percorre l’autostrada verso Palermo, tampona un furgoncino e lascia l’auto in una piazzola di sosta, per poi scomparire. Il corpo viene ritrovato l’8 agosto. Per giorni si cerca il figlio. Il 19 agosto vengono trovati dei resti che gli investigatori ritengono essere del bimbo. Il giorno dopo il padre riconosce le scarpe del bimbo.