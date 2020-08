Morte Viviana Parisi, nuovo sopralluogo in luoghi ritrovamento corpi

Oggi ulteriore sopralluogo da parte degli investigatori nei luoghi dove sono stati trovati il cadavere di Viviana Parisi e i resti di suo figlio di quattro anni Gioele, trovati a circa trecento metri l'uno dagli altri, sulla collina di Caronia (LE TAPPE).

L'esame sugli indumenti della donna

Ieri è stato eseguito nel laboratorio della Polizia scientifica di Palermo l'esame sugli indumenti indossati dalla dj trovata morta sotto un traliccio lo scorso 8 agosto. Nel capoluogo siciliano c'era anche il medico legale incaricato dell'autopsia dalla procura di Patti, Elvira Ventura. La dj era completamente vestita, ha spiegato, a eccezione di una scarpa e di un calzino che si erano sfilati dal piede.

Il giallo di Caronia

Lunedì 3 agosto Viviana Parisi, di professione dj, scompare insieme al figlio Gioele, di 4 anni. Al marito dice che sarebbe uscita con il bambino per andare a Milazzo. Percorre invece l’autostrada verso Palermo, tampona un furgoncino e lascia l’auto in una piazzola di sosta, per poi scomparire. Il corpo viene ritrovato l’8 agosto. Per giorni si cerca il figlio. Il 19 agosto vengono trovati dei resti che gli investigatori ritengono essere del bimbo. Il giorno dopo il padre riconosce le scarpe del bimbo.