Giallo Caronia, legale: Viviana caduta da traliccio per cercare Gioele

Claudio Mondello, legale e cugino del bimbo di 4 anni, ha pubblicato su Facebook una sua teoria su quanto è accaduto dopo l’incidente stradale dello scorso 3 agosto. "Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”, afferma

"Viviana non si è uccisa e non ha ucciso il piccolo Gioele”. Lo afferma in un post su Facebook Claudio Mondello, legale e cugino di Daniele Mondello, il quale propone una sua teoria su quanto è accaduto nelle campagne di Caronia, dall’incidente stradale dello scorso 3 agosto fino al ritrovamento dei resti compatibili con Gioele. (LE TAPPE)

La ricostruzione leggi anche Caso Viviana Parisi, padre di Gioele ha riconosciuto scarpe del figlio Dopo il sinistro, ”il bambino sfugge alla vigilanza della madre - scrive l’avvocato - e si allontana. Forse anche solo di pochi passi. Probabilmente qualcosa, in quello scenario di campagna, attira la sua attenzione oppure lo spaventa. La madre, terrorizzata, cerca disperatamente di trovarlo, ma i suoi tentativi falliscono". A quel punto, secondo Claudio Mondello, Viviana decide di salire sul pilone della corrente “al fine di meglio orientarsi e guadagnare una posizione di privilegio rispetto al luogo circostante. È vero - aggiunge - che il traliccio è posto più in basso rispetto alla collina adiacente, ma è l'unica tipologia di struttura che consenta di guardarsi intorno a 360 gradi. È compatibile, pertanto, con l'idea di chi voglia perlustrare la zona limitrofa; probabilmente (così ipotizzo) per guadagnare il contatto visivo col bambino".

Gioele avrebbe vagato tra i boschi leggi anche Caso Viviana Parisi, pm: "Dopo l'incidente era agitata e impaurita" "Da quella posizione - ipotizza ancora Claudio Mondello - Viviana, finalmente, rintraccia Gioele: si affretta a scendere, ma, probabilmente per evitare di perdere tempo, ritiene preferibile saltare. Questa scelta le è fatale”. Il legale riprende quindi la ricostruzione dell’ex brigadiere dei Carabinieri che mercoledì ha ritrovato i resti. “È probabile - si legge - che il bambino abbia vagato tra i boschi fino al momento in cui è incorso in un incontro funesto (forse un suino nero dei nebrodi; in zona ve ne sono molteplici sia da allevamento che allo stato brado). Quanto sopra deve essere vagliato, in modo accurato, e supportato da evidenze tali da rendere impossibile ogni alternativa possibile. Un lavoro - conclude Claudio Mondello - che impone pazienza, rispetto e silenzio”.