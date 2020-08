Caronia, oggi l'autopsia su Viviana. Si cerca sempre Gioele

A Messina in Prefettura è stato fatto il punto sulle attività di ricerca cercando di capire dove ampliarle o spostarle. Anche in questo caso saranno importanti le risposte che arriveranno dall'esame autoptico

Le ipotesi

approfondimento

La fotostoria del giallo di Caronia, tappe e misteri della vicenda

Dopo l'incidente gli autotrasportatori hanno prima provveduto a fermare il traffico per evitare che altri automezzi fossero coinvolti nell'incidente e poi si sono voltati verso la vettura: ed è in quel momento che hanno visto una donna andare via di spalle dopo avere scavalcato il guard rail. Nessuno di loro, dopo essere stato sentito dagli inquirenti, ha potuto confermare la presenza del bambino: "non ci abbiamo fatto caso, non lo ricordiamo....", avrebbero ribadito. E' la prima porta che si apre su diversi scenari: Gioele era con la mamma o no? Potrebbe essere stato affidato a qualcuno? E se non era con la madre dove è stato lasciato? Forse a Sant'Agata di Militello dove Viviana è uscita dall'autostrada per una ventina di minuti per farvi dopo rientro? All'ipotesi del suicidio della donna non credono i suoi familiari.

Secondo una delle ipotesi Viviana, scossa per motivi personali o per uno choc momentaneo, ha avuto l'incidente vicino Caronia ed è scesa in fretta dall'auto. Ha imboccato un sentiero scosceso e pericoloso. Aveva con sé il figlio, come avrebbero raccontato a persone del posto dei testi, rimasti però senza volto, ma nel correre è caduta e ha sbattuto violentemente la testa per terra, perdendo i sensi in una zona che è frequentata da maiali selvatici e cinghiali. Il piccolo si sarebbe perduto.

Le indagini

A Messina in Prefettura è stato fatto il punto sulle attività di ricerca cercando di capire dove ampliarle o spostarle. Anche in questo caso saranno importanti le risposte che arriveranno dall'autopsia. La Procura di Patti sulla vicenda ha concentrato tutti i suoi sforzi ribadendo che tutte le piste sono possibili, ma lavorando nel più stretto silenzio per rispetto delle indagini e dei familiari della donna.