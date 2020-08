Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 10 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo l'impennata di questi ultimi giorni il tradizionale report quotidiano torna a dare numeri in linea con i giorni precedenti anche se sempre più alti rispetto alle settimane del post lockdown. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Sono 10 i nuovi casi di Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Dopo l'impennata di questi ultimi giorni il tradizionale report quotidiano torna a dare numeri in linea con i giorni precedenti anche se sempre più alti rispetto alle settimane del post lockdown. Si tratta dei dati comunicati dal sistema regionale alla protezione civile e resi noti attraverso la scheda report quotidiana del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità. Tre positivi sono migranti in isolamento nel Ragusano. Gli altri sette sono due a Catania, uno a Palermo, uno Caltanissetta, uno a Enna, uno a Siracusa e uno a Messina.