Coronavirus, video giornalisti messinesi: "Mettiamo mascherina"

Nella campagna partita oggi dal sito de La Gazzetta del Sud, i giornalisti hanno deciso di scendere in campo in prima persona, sottolineando l'importanza dell'utilizzo della mascherina in tutte le attività della vita quotidiana

#Mettiamolamascherina è il titolo, l'hashtag, ma soprattutto l'invito lanciato in un video con 18 giornalisti messinesi, ideato e diretto dalla giornalista Lilly La Fauci, e finalizzato sensibilizzare la popolazione sull'uso della mascherina. I giornalisti di Messina, nella campagna partita oggi dal sito de La Gazzetta del Sud, hanno deciso di scendere in campo in prima persona, di metterci la faccia, letteralmente, sottolineando l'importanza dell'utilizzo della mascherina in tutte le attività della vita quotidiana. All'iniziativa ha partecipato l'Assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, che ha sottolineato l'importanza di tenere alta l'attenzione e di rispettare le regole per prevenire la diffusione del contagio. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN SICILIA)

Le dichiarazioni

"L'idea - afferma Lilly La Fauci, ideatrice e prima testimonial del progetto - è nata vedendo le immagini preoccupanti degli assembramenti nei luoghi della movida, ma anche nel vedere, andando per negozi o nei supermercati, la riluttanza che molta gente ha nei confronti della mascherina. I dati in Sicilia sono meno incoraggianti di qualche settimana fa. E leggendo gli appelli del presidente della Regione Musumeci e dell'Assessore regionale alla Salute Razza, che ringrazio per averci sostenuto, ho pensato che bisognava fare qualcosa. Tutti i colleghi contattati hanno accolto con grande entusiasmo l'iniziativa e hanno scelto di metterci la faccia per dire sì all'uso della mascherina".