Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Intanti, è negativo il test al tempone del turista statunitense, con febbre, che era fuggito alla vitsta dei sanitari dell'Asp. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:240 - Turista statunitense fugge per evitare il tampone, negativo al Covid

È risultato negativo al Covid 19 il turista statunitense che è fuggito ieri dall'albergo quando sono arrivati i sanitari dell'Asp. L'uomo si trovava in un albergo del centro di Palermo con la febbre che aveva superato 38 e come da protocollo sono arrivati i sanitari per eseguire il tampone. A quel punto il turista è fuggito, ma è stato rintracciato dai carabinieri non distante dal teatro Politeama. Il paziente è stato portato all'ospedale Ingrassia per eseguire il tampone come da prassi; l'esito, come confermano dall'azienda sanitaria, è stato negativo al Covid.

7:32 - In Sicilia 39 nuovi casi, 28 sono migranti

Sono 39 i nuovi casi di coronavirus registrati in Sicilia, 28 dei quali riguardano migranti e tutti nell'Agrigentino. I dati sono confermati da fonti dell'assessorato regionale alla Salute. Altri sei nuovi casi sono stati registrati invece nell'area di Catania, due nel Messinese, e un caso rispettivamente a Messina, Enna, Ragusa e Palermo. Quattro le persone guarite.