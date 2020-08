Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Ventotto migranti risultati positivi al Coronavirus, temporaneamente ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle, sono stati trasferiti a Palermo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

8:37 - I 28 positivi al Covid sono stati trasferiti da Porto Empedocle

Ventotto migranti risultati positivi al Coronavirus, temporaneamente ospiti della tensostruttura di Porto Empedocle, sono stati trasferiti a Palermo. I contagiati sono tutti asintomatici. Il gruppo, sbarcato a Lampedusa, nella tensostruttura della protezione civile è stato tenuto isolato dagli altri immigrati ospiti.

8:26 - Giovane positivo nell'Agrigentino

Primo caso di Covid-19 a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento. Si tratta di uno studente che è stato in Lombardia. "Il giovane è stato posto in isolamento obbligatorio ed è stata predisposta dall'Asp di Agrigento l'indagine epidemiologica. Conforta il fatto che la persona interessata non ha avuto alcun contatto con nostri concittadini", dice il sindaco Carmelo Panepinto.