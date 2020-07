Coronavirus Palermo, turista con febbre fugge per evitare il tampone

Alla vista dei sanitari dell'Asp che dovevano fargli il tampone, un turista italo americano febbricitante si è dato alla fuga. E’ successo a Palermo: l’uomo, con febbre oltre 38 gradi, era alloggiato in un albergo in centro. Fuggito a piedi dopo l’arrivo sul posto dei sanitari, è stato individuato nei pressi del teatro Politeama dai carabinieri e dal personale dell'Asp e portato all'ospedale Ingrassia, dove verrà sottoposto al tampone per il Covid-19 come da prassi. In attesa degli esiti degli esami, il turista è stato messo in isolamento (LA DIRETTA - GLI AGGIORNAMENTI IN SICILIA).