Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 19 i nuovi contagiati dal coronavirus in Sicilia, nove dei quali sono migranti sbarcati sull'isola. È quanto emerge dal report quotidiano trasmesso dall'assessorato regionale alla Salute al ministero della Sanità. Tra i migranti otto casi sono stati individuati in seguito ai test effettuati sulle persone sbarcate a Pozzallo e uno nel Palermitano. Gli altri dieci pazienti positivi sono così suddivisi per provincia: cinque nel Catanese (quattro riconducibili al cluster dell'hinterland etneo e uno in seguito al tampone effettuato prima di un ricovero in ospedale); altri quattro sono stati registrati nel Messinese (tre collegati al cluster dell'Istituto ortopedico e uno sempre in seguito al pre triage ospedaliero) e infine uno nell'Agrigentino.