Migranti, sbarchi anche a Linosa e trasferimenti da hotspot

I carabinieri hanno bloccato 13 tunisini sugli scogli di Linosa, nell'Agrigentino, e altri 15 sono stati intercettati su un barchino, dalla guardia costiera, nelle acque antistanti a Lampedusa.

Gli sbarchi

Sono due gli sbarchi, con un totale di 28 migranti, avvenuti durante la notte nelle Pelagie. All'hotspot di Lampedusa, che fino a 24 ore fa ospitava 1.027 persone e da dove ieri sera sono stati trasferiti col traghetto di linea per Porto Empedocle 80 immigrati, ci sono al momento 962 immigrati, dieci volte la capienza massima prevista per la struttura. Dal molo Favarolo, già in nottata, sono stati portati in nottata nell'hotspot di contrada Imbriacola anche i 15 che erano stati soccorsi dalla guardia costiera.

Gli altri trasferimenti

Nelle prossime ore verranno trasferiti, con una motovedetta, da Linosa a Lampedusa pure i 13 tunisini bloccati sulla terraferma. Nella tarda mattinata, lasceranno la struttura di primissima accoglienza altri 200 migranti circa che verranno imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle. Infine, sempre per oggi è previsto il trasferimento di altri 170 migranti.

Negativi tutti i tamponi all'hotspot di Lampedusa

Nel frattempo, i tamponi rino-faringei ai quali sono stati sottoposti i 25 migranti che erano risultati positivi - con test sierologico - al Covid-19 hanno dato esito negativo. Dopo che già ieri sera erano arrivati i risultati, sempre negativi, dei primi 10 tamponi, questa mattina è giunto l'esito anche degli altri 15. Nessuno dei migranti che si trova all'hotspot è affetto dal Coronavirus. "Se da un lato tiriamo un sospiro di sollievo avendo saputo che le 25 persone non sono positive al virus, dall'altro mi aspetto che le autorità e gli organismi competenti valutino gli estremi di 'procurato allarme' per la notizia diffusa dal rappresentante della sigla sindacale di polizia che, nella migliore delle ipotesi, ha agito con grave superficialità provocando paura fra la popolazione residente e fra i turisti, nonché un danno all'economia della nostra isola", ha detto Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa. Invece, sono due i positivi tra i profughi sbarcati a Pozzallo, nel Ragusano. (LA SITUAZIONE IN SICILIA)