A Siracusa smart working in un resort sul mare. VIDEO

Smart working a bordo piscina o sulla spiaggia. Si tratta del progetto sperimentale di un tour operator che ha voluto trasferire d'ufficio i propri dipendenti in un resort a Siracusa, il Voi Arenella Resort situato tra il suggestivo porto di Ortigia e l'antico Teatro Greco, e che vuole proporre questa formula anche agli smart workers di altre aziende (COME CAMBIA IL MERCATO IMMOBILIARE IN ITALIA - FOTO - IDEE PER IL DOPO: IL FUTURO DELLE CITTA').