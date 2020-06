Coronavirus Sicilia, Ryanair incrementa collegamenti aerei a Catania

Dal primo luglio Ryanair incrementerà i voli in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania. L’aggiunta delle rotte fa parte del piano della compagnia per l’estate 2020, già attivo su 10 aeroporti: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Bergamo, Bologna, Perugia, Venezia, Torino, Cagliari, Pisa e Trieste. L'operativo da e per l'aeroporto di Catania include in tutto 25 rotte, di cui 10 nazionali e 15 internazionali. Lo rende noto l'ufficio stampa della Sac, azienda di servizi dell'Aeroporto di Catania. La ripresa dei collegamenti durante l’emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE – L’EMERGENZA IN SICILIA), si legge in una nota, “oltre a sostenere l'economia e il turismo regionale da cui dipendono migliaia di posti di lavoro offrirà anche l'opportunità di favorire i flussi di passeggeri business e leisure dall'aeroporto di Catania verso le altre regioni italiane, con collegamenti diretti tutto l'anno, e verso le più importanti e gettonate destinazioni europee”.

Ryanair: “Fieri di riprendere i collegamenti per l’estate 2020”

"Ryanair è lieta di annunciare- ha affermato Chiara Ravara, Head of International Communications di Ryanair - che verranno ripristinate ben 25 rotte da e per l'aeroporto di Catania come parte integrante dell'operativo per l'estate 2020. I collegamenti con 10 di queste sono già operativi già da fine giugno. Siamo fieri di poter riprendere i collegamenti per l'estate 2020 e di contribuire alla ripresa dell'economia e del turismo regionale, permettendo a parenti ed amici di ricongiungersi e a milioni di turisti, nazionali ed internazionali, di scoprire il patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del nostro Paese e dell'Europa".