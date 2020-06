Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Continua anche in Sicilia l'indagine di siero-prevalenza che ha l'obiettivo di stimare in modo puntuale il numero dei contagi asintomatici da Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Saranno undicimila i cittadini siciliani, residenti in 120 Comuni dell’Isola, che verranno invitati, attraverso una telefonata della Cri, a recarsi presso i punti di prelievo più vicini, Asp o Guardie mediche. “È importante rispondere all'eventuale chiamata del personale sanitario incaricato di questa indagine - dice l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza - perché si può contribuire nel cambiare le sorti della battaglia che tutti stiamo conducendo contro il Coronavirus”. Anche in Sicilia, al via oggi l'esame di maturità tra mascherine e gel igienizzanti. "Esami strani", il commento degli studenti dei licei di Palermo. (LO SPECIALE)

11:35 - Mascherina e gel nei licei di Palermo. Gli studenti: ‘Esami strani'

Mascherina addosso, gel igienizzante all'ingresso e autocertificazione nello zaino: i primi maturandi del Liceo scientifico Albert Einstein di Palermo fanno così il loro ingresso a scuola dopo mesi di lockdown per sostenere quelli che loro stessi definiscono "gli strani esami" imposti dalla pandemia. C'è chi è più esitante nell'affrontare l'esame di Stato con la commissione seduta a distanza e le mascherine addosso e chi ha qualche rimpianto: "Forse non ho provato la stessa emozione dei mei colleghi - dice Gabriele, 19enne tra i primi a uscire - il primo mese di didattica a distanza non è andato bene, poi tutto è diventato più efficiente e se non ci fosse stata la tecnologia non so come avremmo fatto".

"Mi è dispiaciuto fare l'esame così - spiega - è stato strano parlare con i professori seduti anche alle mie spalle per rispettare le distanze, preferivo l'esame classico. Comunque temevo peggio, ero molto tesa”, il commento invece della 18enne Alessia. Quando i candidati che hanno già sostenuto gli esami raggiungono gli amici che aspettano pazientemente fuori con i genitori, la prima regola post pandemia a cadere è quella degli abbracci vietati: "ho vissuto il mio ultimo giorno di scuola senza sapere che lo fosse, mi sono mancati i compagni di classe ma anche i prof", dicono maturati e maturandi in attesa.

Stesse scene anche davanti il liceo scientifico palermitano Benedetto Croce, nel quartiere palermitano di Ballarò, dove gli gli studenti si sono ritrovati prima dell'apertura dei cancelli. "Sono il secondo in lista della mia classe - dice Alessandro, in attesa di varcare il portone - . Certo c'è qualche timore è una prova d'esami comunque complessa anche se non ci sono gli scritti. Dobbiamo presentare tutto il programma e non è stato semplice che attende di entrare a scuola fuori dal portone. Tornare a scuola comunque è una bella sensazione anche se in questi momenti prevale la tensione".

11:29 - Istituito osservatorio su misure anti-Covid 19 per edilizia

Sindacati degli edili e provveditorato interregionale per le opere pubbliche Sicilia- Calabria hanno concordato l'istituzione di un osservatorio sul mercato del lavoro nelle costruzioni che monitorerà l'applicazione del contratto nazionale di lavoro, l'attuazione delle misure del protocollo per il contrasto alla diffusione nei cantieri del contagio da Covid 19, le condizioni di legalità per quanto riguarda il lavoro e il contrasto alle infiltrazioni mafiose. L'osservatorio si riunirà con cadenza trimestrale su convocazione del provveditorato e successivamente semestrale su richiesta di una delle parti. "E' una iniziativa positiva - commentano i segretari generali di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil, Mario Ridulfo, Paolo D'Anca e Francesco Di Martino - perché si potranno verificare l'attuazione delle misure per la sicurezza sanitaria, l'applicazione della clausola sociale in caso di cambio di appalto, ma anche portare avanti in conseguenza del monitoraggio, iniziative contro il lavoro nero, l'evasione contributiva, il dumping contrattualec e di contrasto delle infiltrazioni mafiose". Riguardo all'applicazione del contratto di lavoro i sindacati, con l'accordo, si sono impegnati a favorire la stipula di un protocollo tra il provveditorato e le casse edili siciliane, per una collaborazione finalizzata agli obiettivi della corretta applicazione del Ccnl e del contrasto al lavoro nero.

10:34: Continua indagine di siero-prevalenza in Sicilia

La Sicilia, autonomamente, ha anche promosso una propria campagna di test sierologici riservata a precise fasce di popolazione fra cui, ad esempio, i lavoratori della sanità, delle Forze dell'ordine, del volontariato impegnato nell'emergenza Coronavirus, personale delle case circondariali e detenuti, ai quali l'esame viene somministrato gratuitamente. Si tratta di un campione di circa 150mila soggetti. Inoltre, così come previsto dalla circolare dell'assessorato regionale alla Salute, ogni privato cittadino può autonomamente richiedere il test.