Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

9:51 - Palermo, presidente VIII circoscrizione: "No a mercatino viale Campania"

"L' amministrazione comunale cede alle pressioni degli ambulanti. il mercatino di viale Campania va trasferito alla Fiera". Lo afferma il presidente dell'VIII circoscrizione Marco Frasca Polara "Dieci giorni fa l'Amministrazione aveva presentato alla città un piano di riordino dei mercatini che prevedeva il trasferimento del mercato di viale Campania alla Fiera. Prendiamo atto che l'Amministrazione, senza fornire alcuna motivazione, ha fatto marcia indietro e autorizzato il mercatino del mercoledì in viale Campania. - aggiunge - Evidentemente i presidi e le proteste di questi giorni da parte degli ambulanti hanno fatto presa sull'Amministrazione. E' chiaro a tutti che gli interessi che muovono queste realtà, compresi quelli elettorali, prevalgono sui diritti dei residenti, che da troppi anni subiscono in silenzio gli enormi disagi provocati da questi mercati". "Con questa giravolta l'Amministrazione ha dimostrato per l'ennesima volta soggezione nei confronti degli ambulanti e scarsa attenzione per la vivibilità e il decoro dell'VIII Circoscrizione", conclude Frasca Polara.

9:45 – Palermo, lascia la terapia intensiva il paziente giunto dalla Guinea

Per Jesus Jaime Mba Obono, informatico di 49 anni, cittadino italiano, originario della Guinea Equatoriale, colpito a fine aprile nel suo paese dal coronavirus, si vede la luce in fondo al tunnel. In mattinata lascerà la terapia intensiva. "Il paziente è migliorato moltissimo, rispetto alle condizioni in cui è arrivato scorso 7 maggio quando è stato ricoverato nel nostro reparto. La buona notizia è che domani è in programma il trasferimento dalla terapia intensiva al reparto malattie infettive", dice all'ANSA il direttore della terapia intensiva dell'ospedale Cervello, Baldo Renda. "Il risultato ottenuto si deve - sottolinea Renda - al lavoro straordinario di tutta l'équipe di medici e infermieri che si sono impegnati in un lavoro che li ripaga di un periodo veramente difficile". Jesus Jaime Mba Obono era stato prelevato lo scorso 6 maggio dall'ospedale di Malabo con un volo dell'Aeronautica militare, grazie alla Farnesina e al ministero della Difesa, e poi ricoverato in gravi condizioni. "Siamo felicissimi tutti, sono molto emozionata - dice all'ANSA la moglie Chiara Beninati - sarà un giorno particolare. Intanto, sono già andata a comprare pigiami, biancheria intima, pantofole, il suo deodorante e il suo dentifricio preferiti. E' un grande giorno e siamo tutti in grande attesa. Domenica - aggiunge - ho preparato una torta di mele per il personale e dopo aver consultato i medici, a Jaime ne è stata concessa una fetta per premiare questa sua grande forza di volontà", conclude la moglie.

8:13 - Donna incinta positiva, volo di Stato con plasma per salvarla

Sono arrivate con un volo di Stato la scorsa notte a Palermo due sacche di plasma autoimmune dall'azienda ospedaliera di Pavia per la donna incinta ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Cervello risultata positiva e rientrata da Londra nei giorni scorsi. Le condizioni della gestante sono gravissime. E' intubata e sedata. Le sacche sono arrivate all'aeroporto di Punta Raisi e sono state prelevate dal personale del 118. I sanitari scortati dalla polizia sono arrivati all'ospedale Cervello. L'intera operazione è stata coordinata dai medici della rianimazione del Cervello con la sala operativa del 118. La donna originaria del Bangladesh, ma residente a Palermo, era tornata da Londra facendo scalo a Roma. Tutti i passeggeri che hanno viaggiato con la donna sono stati avvisati dall'Alitalia e dai sanitari dell'Asp di Palermo. Così pure sono stati individuate le persone che sono venute a contatto con la gestante. A tutti è stato eseguito il tampone.