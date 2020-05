Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

A Catania la guardia di finanza ha sequestrato in un esercizio commerciale di Misterbianco oltre 40mila articoli contraffatti e seimila mascherine chirurgiche monouso, non tracciabile e prive del marchio Ce, che stavano per essere immessi alla vendita. Trovate anche tremila mascherine protettive realizzate per bambini con stampati personaggi come Spiderman, Fortunite, Bing, Baby Shark e della Disney e potenzialmente dannose.



Intanto, Trapani perde in poche ore il primato di provincia Covid free dopo che sono stati registrati quattro nuovi casi. Lo conferma l'ufficio stampa dell'Asp. I casi, dopo quello di Mazara del Vallo, sono a Calatafimi Segesta, Castelvetrano, Marsala. A Trapani da 28 giorni non si registravano nuovi casi di positivi al Coronavirus. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

7:26 - Catania, sequestrate tremila mascherine per bambini

7:22 - Trapani non è più Covid free, quattro positivi

7:17 - Nuovo caso positivo a Corleone

Nuovo caso di Covid-19 a Corleone, in provincia di Palermo, dove una donna rientrata da una regione del nord Italia è risultata positiva dopo 25 giorni di quarantena. "Si tratta di una persona che non ha alcun sintomo - ha spiegato il sindaco, Nicolò Nicolosi - e che al termine della quarantena è stata sottoposta a tampone insieme con gli altri familiari risultati, invece, negativi. Nessun allarme. La signora è stata in quarantena, non ha circolato per la città e non ha incontrato nessuno. La positività è stata riscontrata alla fine della quarantena e ora dovrà stare in casa, con i familiari, per almeno altre due settimane in attesa di un nuovo tampone".