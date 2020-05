Coronavirus Sicilia, Musumeci: “Turisti benvenuti, ma in sicurezza”

Conciliare la sicurezza degli abitanti con il ritorno dei turisti, fondamentali per l’economia della Sicilia. Il governatore della Regione, Nello Musumeci, durante la conferenza stampa di quest’oggi ha ribadito la linea della prudenza anche in vista della riapertura, a giugno, dell’Isola, che aveva scelto di blindare i suoi confini, riuscendo così a limitare il numero dei contagi e a circoscrivere i casi registrati dopo il rientro dei siciliani dalle Regioni del Nord e dall’estero (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN SICILIA). Il presidente, in merito al periodo estivo, dichiara: “Il cuore vorrebbe che tutti gli alberghi fossero stracolmi e i lidi balneari affollatissimi. La ragione vorrebbe che alla fine di questa estate non si dovessero contare nuovi contagi”.

Musumeci: “No patente d’immunità, ma protocollo di sicurezza”

Il presidente della Regione ha spiegato: “Noi parliamo non di una patente d’immunità, di cui non abbiamo mai parlato. Noi parliamo di un protocollo di sicurezza, al quale stanno già lavorando i due dipartimenti per la salute e per il turismo. Vorremmo che le linee fossero date dallo Stato”. Musumeci ha chiarito: “La mobilità interregionale non può che essere un provvedimento omogeneo e nazionale. E questo spetta allo Stato d’intesa con le Regioni”.