Marsala, cliente decide di pagare 50 euro il primo caffè al bar

Da Marsala arriva un gesto di solidarietà. Questa mattina, un cliente di un bar di via Roma ha deciso di pagare 50 euro il primo caffè che ha ordinato dopo due mesi di lockdown. L'uomo, un dipendente pubblico, presentatosi alle 8 come faceva sempre prima dell'emergenza, dopo la consumazione ha infatti consegnato la banconota alla cassiera, rifiutando di ricevere il resto. Alla donna, stupita, ha detto: "Stefania, tieni pure il resto - riporta il Corriere del Mezzogiorno -. Siete rimasti chiusi 50 giorni. È il minimo che io possa fare. Sono una persona fortunata. Ho uno stipendio da dipendente pubblico che è pagato dalle tasse che anche tu versi, a domani".