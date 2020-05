Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

"L'esempio del ponte Morandi di Genova non deve restare in Italia l'eccezione ma deve diventare la normalità, se vogliamo anche in Sicilia accelerare la spesa pubblica e la riapertura dei cantieri". È quanto ha ribadito il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

9:14 - Palermo, Orlando posticipa la riattivazione della Ztl

Il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ci ripensa e rinvia la riattivazione della ztl che doveva cominciare il 18 maggio. "Ho ritenuto utile comunicare alla Giunta - dice Orlando - che dopo gli imminenti provvedimenti del Governo nazionale, che certamente avranno un impatto sull'organizzazione delle attività economiche e sulla possibilità di mobilità dei cittadini, proporrò i conseguenti provvedimenti su modalità e tempistica di misure di tutela ambientale e Ztl, per l'indispensabile controllo dei valori dell'inquinamento atmosferico". I consiglieri M5s Antonino Randazzo, Concetta Amella e Viviana Lo Monaco dicono: "Da settimane Il Movimento 5 Stelle sostiene che fino a quando non sara' terminata l'emergenza epidemiologica e' inopportuno prevedere l'attivazione della ztl . Accogliamo con soddisfazione pertanto la retromarcia del Sindaco Orlando. La riattivazione della ztl al 18 maggio era quantomeno fuori luogo. Un mero atto di forza ed esercizio di potere che denotava totale assenza di attenzione nei riguardi dei cittadini e dei commercianti".

7:28 - Nello Musumeci a Giuseppe Conte: "Pronti a nuove riaperture"

"L'esempio del ponte Morandi di Genova non deve restare in Italia l'eccezione ma deve diventare la normalità, se vogliamo anche in Sicilia accelerare la spesa pubblica e la riapertura dei cantieri". È quanto ha ribadito il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, in occasione del confronto con il governo nazionale e gli altri governatori, svoltosi in videoconferenza. Musumeci ha chiesto al Premier di prevedere una riunione operativa del Cipe per riprogrammare risorse comunitarie a favore delle imprese e provare quindi a fronteggiare la crisi economica scaturita dal Coronavirus. Il governatore della Sicilia si è fatto portavoce delle necessità dei commercianti al dettaglio, di bar e ristoranti e dei parrucchieri, chiedendo l'urgente riapertura dei negozi e dei saloni. In ambito turistico, invece, Musumeci ha chiesto di immaginare misure ragionevoli soprattutto per gli stabilimenti balneari e ha auspicato che i protocolli di sicurezza siano resi noti già nelle prossime ore. Sulla mobilità interregionale, infine, il presidente della Regione ha espresso la volontà di mantenere fino al prossimo 31 maggio la chiusura degli accessi all'Isola, "a parte per gli aventi diritto e per i casi particolari".