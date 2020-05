Coronavirus in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Tremila mascherine chirurgiche sono state sequestrate dalla guardia di finanza in una ditta di prodotti tessili a Misilmeri (Palermo). I militari hanno controllato un uomo che aveva acquistato 150 mascherine senza etichette e certificazioni sanitarie, gli inquirenti sono poi risaliti all'azienda dove al primo piano era stato realizzato un laboratorio per la produzione di mascherine che venivano vendute al prezzo di 80 centesimi ciascuna. I finanzieri hanno contestato l'assenza delle prescrizioni previste dal codice del consumo. (DIRETTA)

09:54 - Marsala, al via domani sera sanificazione del centro storico

Con uomini e mezzi dell'Esercito, domani sera, a partire dalle 22, il Comune di Marsala procederà ad un'altra sanificazione del centro cittadino e successivamente del cimitero. "Siamo grati ai militari - dice il sindaco Alberto Di Girolamo - che, in questo periodo di emergenza sanitaria, costituiscono un importante aiuto nel controllo del territorio. Di concerto con la Prefettura, li abbiamo già visti impegnati assieme alle forze di polizia, ed ora anche in questa attività a beneficio dell'igiene pubblica, in aggiunta ai precedenti interventi che abbiamo effettuato sul territorio". Per domani sera, pertanto, il Comune invita i cittadini del centro a non esporre piante aromatiche, biancheria e ad adottare normali precauzioni per i propri animali domestici. Una pattuglia dei vigili urbani seguirà le operazioni di sanificazione dei militari. Nei giorni scorsi, con una decina di grossi trattori messi a disposizione da agricoltori, oltre al centro erano state sanificate anche le borgate.

9:09 – Sequestrate 3 mila mascherine nel Palermitano

Tremila mascherine chirurgiche sono state sequestrate dalla guardia di finanza dopo che i militari hanno controllato un uomo che ne aveva acquistate 150 mascherine senza etichette e certificazioni sanitarie. I controlli sono poi proseguiti in una ditta di prodotti tessili a Misilmeri (Palermo). Al primo piano era stato realizzato un laboratorio per la produzione di mascherine che venivano vendute al prezzo di 80 centesimi ciascuna. I finanzieri hanno contestato l'assenza delle prescrizioni previste dal codice del consumo che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e leggibili in italiano tutte le informazioni destinate ai consumatori quali, ad esempio, il nome del produttore, dell'importatore nonché le caratteristiche qualitative del prodotto. Le tremila mascherine sono state sequestrate e il titolare della ditta segnalato alla locale Camera di Commercio.

7:53 – Muore anziana nella Rsa di Villafrati, salgono a 16 le vittime

Un'altra anziana risultata positiva a Covid-19 che si trovava nella Rsa di Villafrati (Palermo) è morta all'ospedale di Partinico. Salgono così a 16 le vittime nella struttura dove si è sviluppato un focolaio con 74 contagiati, di cui 24 dipendenti e 50 ospiti. L'anziana di 86 anni era originaria di Misilmeri. Oggi si sono svolti i funerali al cimitero. I morti nel Palermitano per coronavirus sono complessivamente 33 dall'inizio della pandemia. L'ultimo decesso, avvenuto all'ospedale Cervello di Palermo, riguarda un anziano di 92 anni.