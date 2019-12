Meteo a Palermo: le previsioni del 22 dicembre

La situazione meteo in città

A Palermo cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio, schiarite in serata, sono previsti 4.7mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2350m. I venti saranno tesi, mare agitato. (LE PREVISIONI IN ITALIA - LIVE BLOG)

La situazione nel resto della Sicilia

A tratti instabile in Sicilia con qualche rovescio o piovasco sulle province occidentali e tirreniche; precipitazioni più occasionali sui versanti ionici. Temperature in rialzo nei valori minimi, in sensibile diminuzione dal pomeriggio-sera, specie lungo il versante tirrenico. Attenzione ad un repentino rinforzo della ventilazione, dapprima di Ponente e poi di Maestrale: attese raffiche prossime o superiori alla soglia degli 80-100 km/h su valli e crinali di Madonie, Nebrodi e Peloritani, burrasche su basso Tirreno e Canale di Sicilia. Moto ondoso dei mari in decisa intensificazione: mareggiate lungo le coste esposte sull'arcipelago Eoliano; agitato il Canale di Sicilia, molto mosso lo Ionio.

La situazione meteo a Catania

A Catania giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest. Mare mosso

La situazione meteo a Messina

A Messina cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 7.8mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Nordovest.

La qualità dell’aria in Sicilia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 1,5 µg/m³.