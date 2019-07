Eruzione Stromboli, l’amico della vittima: “L’ho visto morire”

Si chiama Thiago Takeuti il 35enne turista brasiliano sopravvissuto all’eruzione di ieri a Stromboli in cui ha perso la vita il suo compagno di escursione e coetaneo, Massimo Imbesi. I due si trovavano su un sentiero libero, quando, all’improvviso, sono stati sorpresi dall’esplosione del vulcano. “Sono un miracolato, mi chiedo perché sono rimasto vivo io”, racconta Takeuti. “Dopo l'eruzione - ricostruisce - abbiamo cercato riparo in una zona dove il fuoco era già passato e pensavamo non tornasse. Ma correndo tra le pietre e i lapilli siamo caduti a terra. Respirava sempre più affannosamente. Ho provato a rianimarlo ma non c'era più niente da fare”.

La salma di Imbesi, portata nella notte a Milazzo con una motovedetta della guardia di finanza, dopo un'ispezione cadaverica su disposizione della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto è stata restituita ai familiari per i funerali. Stromboli il giorno dopo l'eruzione: ultimi focolai sul vulcano. FOTO