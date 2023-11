Gustus 2023 a Napoli: programma, ospiti ed eventi da non perdere

La nona edizione della kermesse, che ospiterà i più importanti brand internazionali con i loro top di gamma nel settore della cucina professionale, si terrà dal 19 al 21 novembre alla Mostra d’Oltremare con 8mila metri quadrati di area espositiva e oltre 12mila operatori ascolta articolo

Dal 19 al 21 novembre a Napoli arriva Gustus, alla Mostra d’Oltremare 8mila metri quadrati di area espositiva, dove sono attesi oltre 12mila operatori: la nona edizione della kermesse ospiterà i più importanti brand internazionali, con i loro top di gamma nel settore della cucina professionale. Novità di quest’anno l’Emergency Food Contest e la Burger Battle. Presente la Regione Campania che metterà a disposizione uno spazio espositivo per le aziende del territorio, le eccellenze del settore food & beverage e pescato campano.

Emergency Food Contest L’Emergency Food Contest, organizzato dal Dipartimento Solidarietà Emergenza della Fic Federazione Italia Cuochi: si tratta di una competizione nazionale di cucina in emergenza il cui obiettivo è valorizzare e promuovere chi, anche in scenari difficili, riesce a creare ottimi piatti per le popolazioni coinvolte da un’emergenza. Questa la challenge: quattro concorrenti per ogni squadra; ingredienti per 100 persone; mezz’ora per pensare il piatto; tre ore per realizzarlo; un’ora e mezza di servizio; giudici che decreteranno il vincitore. approfondimento Senza scadenza, l’intramontabile packaging made in Italy è immortale

Concorso miglior panettone Prende il via domenica 19 con l'insediamento della giuria il Concorso Miglior Panettone del Mondo 2023. Saranno presenti i maestri: Marco Massi, Samuel Gonzalez, Enrico Casarano, Ciro Chiummo, Attilio Servi con il Presidente di Giuria Cutolo Matteo. Durante la giornata si terranno le degustazioni per le varie categorie (panettone classico, innovativo, panettone/pandoro decorato, salato). Lunedì alle 10 si terrà il tavolo di discussione: L’importanza del Panettone Artigianale come motore economico della categoria Pasticceria e Panificazione, a seguire le premiazioni. Saranno premiati tutti i concorrenti che hanno partecipato alla finale del Concorso Miglior Panettone del Mondo per arrivare alla proclamazione dei vincitori Miglior Panettone Classico 2023, Miglior Panettone Innovativo, Miglior Panettone Salato, Miglior Pandoro e Miglior Panettone/Pandoro Decorato. approfondimento Le migliori osterie d'Italia secondo la guida Slow Food 2024

Casolaro Hotellerie Casolaro Hotellerie, azienda napoletana specializzata in forniture e attrezzature per il settore HoReCa, partecipa per la prima volta a Gustus. Con una storia che supera i 150 anni, Casolaro Hotellerie è un punto di riferimento nel settore riconosciuto come un’eccellenza nel servizio di personalizzazione “sartoriale” su porcellana, in evidenza presso lo stand. Tra le novità: l’anello a forma di forchetta, che va ad ampliare la linea di gioielli firmata Casolaro. L'azienda, si impegna inoltre nella promozione e diffusione della cultura gastronomica attraverso la realizzazione di eventi formativi per i professionisti del settore, ed estende la sua sfera di influenza oltre le forniture alberghiere, creando un concetto di Hotellerie più profondo. A testimonianza di come la gastronomia si sposi con lo stile, l’azienda promuove e amplia la sua linea di gioielli, “Casolaro Jewels” introducendo l’anellino unisex e regolabile in quattro versioni: inox, ramato, dorato e titanio, affiancando così l’iconico bracciale a forma di forchetta. approfondimento Spesa online, le migliori piattaforme secondo Altroconsumo