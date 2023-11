Napoli, beve integratore: a sei anni ricoverato in codice rosso

Cronaca

Il bilancio provvisorio è di una vittima e 25 feriti. Coinvolte in tutto cinque vetture e un Flixbus con a bordo 38 persone, di cui 36 passeggeri. Stando alle prime ricostruzioni, il pullman si è trovato davanti due auto ferme per un tamponamento e per evitarle ha sterzato finendo in una scarpata. La procura della repubblica di Benevento indaga per omicidio stradale