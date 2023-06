Clochard ucciso a Pomigliano, convalidato il fermo per i due 16enni

L'aggressione

L'uomo è stato picchiato in via Principe di Piemonte, la zona dove dormiva su una panchina e chiedeva l'elemosina, ed è deceduto in ospedale per un grave trauma cranico e un'emorragia cerebrale. Le indagini sono partite dall'acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza nella zona in cui la vittima è stata soccorsa. Proprio una telecamera, installata in un esercizio commerciale, ha ripreso la violenta aggressione, improvvisa e immotivata, da parte dei minori mentre il clochard era da solo in strada. I due, dopo aver colpito al volto l'uomo, hanno continuato a sferrare calci e pugni. I video hanno permesso di ricostruire il percorso dei due aggressori e la loro individuazione.