Napoli, psichiatra minacciata con una pistola da un paziente

L'aggressione e il ricovero dell'uomo

"La nostra dottoressa, ancora sotto shock, ma con un grande spirito di servizio – ha detto il direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva – ha accompagnato il paziente in ambulanza sino all'Ospedale del mare. Un comportamento encomiabile che, ancora una volta, la dice lunga sulla professionalità e sulla qualità umana del nostro personale”. Verdoliva, oltre a ribadire il proprio sostegno e la vicinanza della direzione strategica a quanti subiscono violenza in servizio, ringrazia anche le forze dell'ordine per il lavoro che ogni giorno svolgono "rendendo più sicuri i presidi". Anche nel corso del trasporto verso l'Ospedale del mare, sottolinea l'Asl, "il paziente ha tenuto atteggiamenti" non consoni nei confronti della psichiatra. L'uomo è stato visitato al pronto soccorso dell'Ospedale del mare e poi ricoverato nel reparto psichiatrico di diagnosi e cura del presidio ospedaliero San Giovanni Bosco per ulteriore approfondimento psicodiagnostico.