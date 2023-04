Napoli, festa scudetto: messo a punto piano specifico per il traffico

La città di Napoli si sta preparando alla festa scudetto, il terzo per la squadra allenata da Luciano Spalletti. Il match contro la Salernitana al Diego Armando Maradona è stata spostata da sabato 29 a domenica 30 aprile per motivi di ordine pubblico. In questo modo gli azzurri scenderanno in campo quando sarà già stato acquisito il risultato di Inter-Lazio, gara che potrebbe decretare matematicamente la vittoria del campionato per il Napoli in caso di vittoria anche dei partenopei. Se così accadesse, scatteranno i festeggiamenti dei tifosi, mentre quelli "ufficiali" sono previsti nel weekend 3-4 giugno all'ultimo turno contro la Sampdoria, sempre davanti al proprio pubblico. Sarà il giorno nel quale verrà consegnata la coppa dello scudetto, secondo il protocollo. (LE SAGOME DEI GIOCATORI AL RIONE TRAIANO)