Pasqua 2023, cosa fare a Napoli: 7 eventi da non perdere

Dalle escursioni guidate sul Vesuvio, ai riti della settimana Santa a Napoli, sono diversi gli eventi e gli appuntamenti, in questi giorni di festa, per le famiglie e per i bambini

Il fascino della Galleria Borbonica con un’esclusiva e magica visita guidata notturna, da non perdere, in zattera nelle viscere di Napoli. Un evento che si terrà venerdì 7 aprile alla Galleria Borbonica. Doppio Turno ore 20 e ore 22 (dura 90 minuti).

Pasqua e Pasquetta si avvicinano e diversi sono gli eventi in programma, a Napoli, per le famiglie e per i bambini. ( EVENTI IN PIEMONTE - EVENTI IN TOSCANA )

Tour alla Valle dell’Inferno del Vesuvio

Una straordinaria ed emozionante visita guidata serale sotto le stelle alla Valle dell’Inferno e alla caldera del Vesuvio. Un unico turno di tre ore circa in programma sabato 8 e lunedì 10 aprile. Si tratta di un appassionante tour alla scoperta della Valle dell’Inferno e della caldera del complesso Somma-Vesuvio.

Tour guidato tra storia e misteri della Napoli Esoterica

Un evento speciale, un'occasione da non perdere, il tour guidato della Napoli esoterica e aperitivo di Pasqua, per scoprire misteri, leggende e curiosità che avvolgono il centro storico partenopeo. Si terrà sabato 8 aprile e si parte in Piazza del Gesù Nuovo.

Pasquetta e le gite negli splendidi dintorni di Napoli



La bella stagione col suo clima tiepido è un invito a godere dei luoghi e delle bellezze naturali campane: imperdibili i picnic di Pasquetta, un rito irrinunciabile. È il momento ideale per una visita alle perle del Golfo di Napoli, come Capri o Procida, o per un salto in Costiera, dove poter ammirare le bellezze di Sorrento, Positano o Amalfi.

I riti della settimana Santa a Napoli

A Napoli la Pasqua è molto sentita e il coinvolgimento dei napoletani durante questi giorni è molto forte. In questo periodo dell’anno ci sono alcuni riti singolari che puoi seguire nei diversi giorni della Settimana Santa. Lo Struscio del Giovedì Santo, struscio fa riferimento al rumore delle vesti che in passato indossavano le signore, che andavano in pellegrinaggio per sette chiese della città a celebrare i Sepolcri. Oppure il Venerdì Santo alle numerose rappresentazioni della Via Crucis nelle strade della città e della provincia per vivere un momento molto emozionante ed evocativo.