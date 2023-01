Arrestato a Castel Volturno un ricercato internazionale

Su di lui pendeva in particolare un'ordinanza per reati di ricettazione, furto e tentativo di furto commessi tra il 2013 e il 2014

I Carabinieri hanno rintracciato ed arrestato a Pescopagano, frazione del comune di Mondragone (Caserta), un 27enne ricercato in ambito nazionale ed internazionale per vari reati. Il ragazzo, domiciliato a Castel Volturno, è stato individuato all'interno di una abitazione dove si trovava insieme ad altre persone. Su di lui pendeva in particolare un'ordinanza della Procura di Trento per reati di ricettazione, furto e tentativo di furto commessi tra il 2013 e il 2014 a Trento e Bolzano.