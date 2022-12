Frana a Ischia, allerta meteo gialla: evacuate oltre mille persone

I cittadini residenti nell'area rossa, che non hanno provveduto autonomamente a trovare ospitalità in altre abitazioni o presso parenti o amici, sono stati trasportati al centro predisposto presso il Palazzetto dello Sport del Comune

Non piove da diverse ora a Ischia dove nel pomeriggio di ieri, dopo l'allerta meteo diramata dalla Protezione civile, è scattato il piano di evacuazione per oltre mille persone. La prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia stata tranquilla, nonostante la paura e i disagi. Non si segnalano nuovi smottamenti nella zona rossa e, come riportato dai vigili del fuoco, proseguono le ricerche dell'ultima ragazza dispersa. (LE FOTO - LE IMMAGINI VISTE DAL DRONE - IL SALVATAGGIO DEL CANE YUKI)