Cosa fare ad Halloween a Napoli, 6 eventi da non perdere

Il ponte di Ognissanti si avvicina e sono tanti gli appuntamenti e gli eventi organizzati a Napoli che hanno come tema la festa di Halloween. Da non perdere l'apertura serale a Palazzo Reale, il tour in zattera alla Galleria Borbonica e le tante iniziative alla Città della Scienza. ( LO SPECIALE HALLOWEEN )

Apertura serale a Palazzo Reale

Nell’ambito dei progetti di valorizzazione 2022, il Palazzo Reale di Napoli organizza sabato 29 ottobre e eccezionalmente anche lunedì 31 ottobre, in occasione della notte di Halloween, l’iniziativa “Un sabato da Re”, con apertura straordinaria serale dalleore 20 e alle 23 (ultimo ingresso ore 22.00) al costo di 2 euro.

Halloween con Delitto

Per Halloween, il 30 e 31 ottobre, il Pozzo e il Pendolo, il piccolo teatro 'in giallo' di Piazza San Domenico Maggiore, propone la Cena con Delitto. Tre ore, per una partita contro un avversario senza scrupoli rischiando di perdersi nel labirinto di una mente diabolica. Per gli amanti del giallo, della sfida, del divertimento intelligente, uno spettacolo gioco coinvolgente. Le fasi dello spettacolo, cui il pubblico prende parte singolarmente o in squadra si alternano a quelle della cena in formula di buffet. La “messa in scena” si articola intorno a differenti copioni per rendere ogni Cena con Delitto un evento unico ed indimenticabile, è necessario quindi che al momento della prenotazione si forniscano indicazioni sulle nostre cene cui si è già preso parte.