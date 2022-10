I Simpson, nello Speciale di Halloween un omaggio a Death Note. VIDEO

Nella Trentatreesima edizione di "La Paura fa Novanta" sarà incluso un segmento ispirato al capolavoro dell'animazione giapponese. E vedremo Lisa, Marge e Homer come non li abbiamo mai visti... Condividi

Halloween si avvicina e con lui, immancabile, lo speciale horror dei Simpson. L'episodio Treehouse of Horror XXXIII (La paura fa Novanta in italiano) andrà in onda negli Stati Uniti su FOX il 30 ottobre e al suo interno avrà quello che ha tutta l'aria di essere un piccolo gioiello di animazione, un attesissimo mash up di stili, generi e culture: la parodia di Death Note.

Le prime anticipazioni Sui social sono già disponibili alcune foto e una breve clip, che potete vedere embeddata in fondo a questo articolo. Nel video, Lisa cammina per strada tra continui segnali della cultura carnivora che la circonda, riflette tra sé e sé quanto poco manchi ancora alla razza umana per segnare la sua fine a forza di sfruttare e uccidere bestiame (“La razza umana è a 20 peti di mucca di distanza dalla sua completa estinzione e ce lo meritiamo”), quando, all’improvviso, un corposo e pesante volume nero con sopra scritto Death Tome le cade davanti. Il quaderno dà il potere a chi lo possiede di decidere chi deve morire e come deve morire.

I SIMPSON COME NON LI ABBIAMO MAI VISTI Fin qui la trama, che suonerà certamente familiare ed evocativa a chi conosce Death Note e I Simpson. Un mash up interessante nello spunto, quello di trasformare Lisa in giudice dell’umanità e di trasformarla di fatto in una potenziale ecoterrorista. Ma a rubare l’occhio sono disegni e animazione, che stravolgono i Simpson trasportandoli in oriente, in una versione anime perfetta.

CHI HA REALIZZATO IL SEGMENTO Il segreto è presto svelato: all’episodio ha lavorato lo studio sudcoreano DR Movie (The Animatrix, Justice League, Avatar: The Last Airbender, The Batman (The Animated Series), Teen Titans e, soprattutto, Death Note) che vanta una lunga esperienza di consulenza e supporto delle case produttrici occidentali e orientali. L’episodio speciale includerà anche altri due segmenti: un omaggio a Babadook con Marge protagonista e una parodia di Westworld.

