Halloween, 11 libri su streghe, fantasmi e mostri per bimbi temerari

Le tenebrose atmosfere di Halloween stanno per arrivare... Siete pronti bambini a vivere avventure spaventose? Oltre alle feste in costume, vi proponiamo tantissimi libri con cui vivere un Halloween ricco di pauroso divertimento! Buona lettura.

Libri per bambini di 3 anni Non guardare! Non toccare! di Steve Patschke Editore: Lapis Jenny, Sammy, Pit e Sara (e un gatto nero). In una notte buia, quattro bambini, di fronte a una misteriosa scatola di legno su cui c'è scritto: "Non guardate, non toccate, non aprite" Naturalmente, la guardano, la toccano, la aprono! Ecco una perfetta storia di paura e un festoso finale a sorpresa, perfetto per sciogliere ogni tensione e chiudere il racconto in allegria.

Streghetta in prova di Michelle Robinson Editore: Emme Edizioni Storia perfetta per aspiranti streghe e maghi del mondo. La giovane strega è emozionata: sta per fare la sua prima pozione. Ma quanti ingredienti! Riuscirà a trovarli tutti?

Tre storie di paura (raccontate dalle streghe) di Giuditta Campello, Beatrice Costamagna Editore: Giunti Editore In una notte di luna calante, tre streghe si ritrovano a raccontare storie di paura. Si tratta di storie magiche, che affrontano le paure e poi le fanno andar via!

Libri per bambini di 4 anni Gustavo. Il timido fantasma di Flavia Z. Drago Editore: Mondadori Gustavo è un fantasma molto timido. La cosa che desidera di più al mondo è trovare degli amici. Ci riuscirà?

Pierino e la strega di Gilles Bizouerne Editore: Edizioni Clichy Pierino è un bambino che non ha paura di niente. Vive in un villaggio ai margini della foresta dove è proibito avventurarsi perché ci vive una strega molto cattiva. Tutti hanno paura della strega, tutti, tranne Pierino.

Dove sei, mostrino Pino di Sergio Olivotti Editore: Rizzoli Mostrino Pino si è nascosto. Tra creature enormi e piccine, striscianti e volanti, con corna, antenne e denti aguzzi, a due teste, cinque occhi e sei zampe... Sei così coraggioso da trovarlo? Una caccia al topino spassosissima e spaventosissima!

Libri per bambini di 5 anni Creature fantastiche. Disney. Chi è chi? Fate, draghi, sirene, unicorni.... Editore: Disney Libri Raccolta di storie avventurose, con le schede personaggi ricche di curiosità e aneddoti, di fate, draghi, sirenette, unicorni e tante altre creature fantastiche che popolano l'universo dei film Disney e Pixar.

Libri per bambini di 6 anni Che paura, anche se... 31 storie per 31 sere da brivido! Editore: Storybox Dopo lo straordinario successo della raccolta È Natale anche se, un nuovo libro-calendario, da leggere sera dopo sera, per scoprirsi, insieme, ogni giorno un po' più coraggiosi! Zucche maligne, vampiri sdentati, pipistrelli, streghe, orchi tontoloni, mostri fifoni, lupi mannari, zuppe di zucca dagli strani poteri e persino... dolcetti mannari! Una straordinaria raccolta di racconti con tutti gli ingredienti giusti per scoprire insieme il piacere della lettura, con un pizzico di brivido e tante risate. Da gustare in ogni momento dell'anno!

Libri per bambini di 7 anni Halloween... Che fifa felina! di Geronimo Stilton Editore: Piemme Conoscerete Tenebrosa Tenebrax, un'affascinante topolina che abita in un cimitero e gira su carro funebre e sarete costretti a partecipare a una festa di Halloween con un menù... da brivido!

Libri per bambini di 10 anni La più bella del reame. Grimilde. La vera storia di Serena Valentino Editore: Disney Libri Disney Villains è la collana dedicata ai "cattivi" dei più famosi film Disney. Finalmente, con questo volume è arrivata l'occasione di conoscere il punto di vista di Grimilde e di mettere in luce anche i lati più nascosti della sua personalità.