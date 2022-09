Maltempo a Ischia, negoziante va a votare in canoa

A seguito delle abbondanti piogge corso Rizzoli si è allagato per diversi tratti e in qualche punto l'acqua è arrivata a quaranta centimetri

Per andare a votare ha percorso le vie di Ischia in canoa, allagate a causa dell'ondata di maltempo che ha colpito la regione Campania. È il gesto compiuto da Michele Schiano, proprietario di un negozio su corso Rizzoli, che ha percorso il corso principale di Lacco Ameno postando poi foto e video sui suoi profili social. A seguito delle abbondanti piogge che da stanotte flagellano l'isola verde, il corso si è allagato per diversi tratti e in qualche punto l'acqua è arrivata a quaranta centimetri. L'acqua piovana non viene smaltita adeguatamente tanto che sia la sede stradale che i marciapiedi per molti metri sono diventati impraticabil.