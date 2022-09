Gragnano, 13enne morto dopo caduta: oggi funerali, proseguono indagini

I funerali di Alessandro, 13enne morto dopo essere caduto dl balcone della sua abitazione giovedì scorso, si tengono alle 11 di questa mattina nel chiostro di Sant’Agostino. Sui suoi ultimi giorni di vita continuano a indagare gli inquirenti. Per i pm della procura di Torre Annunziata, insieme a quelli per i minorenni di Napoli, non si tratta di un incidente ma di un suicidio, con un gruppo di sei ragazzi (quattro minorenni e due maggiorenni) che tormentava il ragazzo con decine e decine di messaggi di minacce di ogni genere. Nel frattempo l'autopsia è stata compiuta ieri: durata solo due ore, ha confermato che la morte è avvenuta per impatto al suolo.