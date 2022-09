Gragnano, 13enne morto dopo caduta: due ragazze fra i sei indagati

Il gruppo di persone coinvolte è composto da quattro minorenni e due maggiorenni: l’accusa è di istigazione al suicidio del giovane, morto giovedì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Secondo un’ipotesi, una relazione con una nuova ragazza avrebbe scatenato la reazione dell’ex. Oggi è intanto prevista l’autopsia, che consentirà poi di fissare la data per il funerale

Sono due le ragazze che fanno parte del gruppo dei sei indagati (quattro minorenni e due maggiorenni) per istigazione al suicidio di Alessandro, il giovane di 13 anni di Gragnano morto giovedì scorso dopo essere caduto dal balcone della sua abitazione. Se il numero delle persone coinvolte era già noto, non si sapeva della presenza di due ragazze, di cui riferiscono organi di stampa. Una relazione con una nuova ragazza, dopo aver lasciato la precedente, avrebbe scatenato - secondo una ipotesi - la reazione dell'ex. In chat e poi dal vivo, Alessandro sarebbe stato vittima di insulti e minacce che lo avrebbero poi portato al tragico gesto.