Polla, accoltella il padre durante lite in famiglia: arrestato 30enne

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Polla, in provincia di Salerno, con l'accusa di aver accoltellato il padre durante una lite. Il genitore è stato colpito da alcuni fendenti ed è stato ricoverato presso l'ospedale Luigi Curto non in pericolo di vita. Il 30enne dovrà rispondere di tentato omicidio.

L'accoltellamento

A quanto si è appreso, la lite è scoppiata ieri sera per futili motiviall'interno dell'abitazione dove vive la famiglia. Nel corso della discussione il figlio ha afferrato un coltello e ha ferito il genitore. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, una pattuglia della polizia stradale e gli agenti della polizia municipale.