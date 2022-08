Napoli, truffa allo Stato: sequestrati 31mila euro a imprenditore

La guardia di finanza di Napoli ha dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo, per un totale di 31.409 euro, nei confronti di un imprenditore per truffa aggravata ai danni dello Stato. In particolare, nell'ambito delle indagini che hanno coinvolto l'ex dirigente del Comune di Torre Annunziata, N.A., i militari hanno approfondito i rapporti instauratisi tra lo stesso e l'imprenditore oggetto del provvedimento cautelare reale.

Le indagini

Dalle indagini è emerso che, nel dicembre 2020, il Comune di Torre Annunziata aveva affidato a una ditta i lavori di manutenzione degli infissi e di bonifica, mediante pitturazione, di un asilo nido. A fronte dell'affidamento di questi lavori, l'imprenditore avrebbe corrisposto al dirigente comunale la somma di duemila euro. Inoltre, dall'esame della documentazione, sarebbe emerso come i lavori eseguiti non corrispondessero sia per tipologia che per importo a quelli affidati dal Comune ed oggetto del relativo computo metrico. In particolare, si è accertato che il Comune, nel gennaio 2021, aveva liquidato all'imprenditore la somma di 40.795 euro, utilizzando i fondi regionali per la gestione e la manutenzione degli asili nido, mentre i lavori effettivamente eseguiti dalla ditta affidataria degli stessi avevano un valore complessivo di 9.386,16 euro, consentendo all'imprenditore di conseguire un ingiusto profitto di 31.409 euro, con corrispondente danno del Comune e della Regione.