Napoli, lavoravano in nero e percepivano reddito di cittadinanza

I carabinieri della stazione di Bagnoli e quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli hanno svolto controlli in due attività di ristorazione a Napoli. In un ristorante di Agnano dei nove impiegati controllati due erano "in nero" e sono risultati anche percettori del reddito di cittadinanza. In una pizzeria di Bagnoli, invece, i carabinieri hanno rilevato quattro lavoratori irregolari e un percettore di reddito di cittadinanza sui 16 impiegati. Contestate violazioni per oltre 50mila euro.