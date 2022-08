Guasto a rete idrica, disagi a Capri e in Costiera Sorrentina

I disagi dovevano rientrare stamattina ma che si sono protratti visto che il problema al momento non è stato ancora risolto

Rubinetti a secco in diversi comuni della penisola Sorrentina e sull'isola di Capri. Secondo quanto spiegato dalla Gori un guasto ha determinato la mancanza d'acqua o comunque abbassamenti della pressione idrica; disagi che dovevano rientrare stamattina ma che si sono protratti visto che il problema al momento non è stato ancora risolto.

La società ha, infatti, spiegato che il servizio dell'erogazione non poteva essere esteso a tutta l'isola di Capri, ma solo in alcune zone, e tra queste, la storica Piazzetta di Capri, il Centro storico, il Porto, e Marina Grande. L'erogazione totale dovrebbe essere ripristinata gradualmente anche in Penisola Sorrentina.