Ercolano, droga: minaccia di morte la madre, arrestato 26enne

Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione

Minaccia di morte la madre, colpevole secondo lui di non aver voluto dargli soldi: un 26enne è stato arrestato dai Carabinieri a Ercolano (Napoli). L'episodio ieri sera in una abitazione del centro vesuviano. Stanca di subire angherie, la madre ha chiesto aiuto alla centrale operativa poiché il figlio, con problemi di tossicodipendenza, avrebbe preteso denaro per acquistare la droga.

L'arrivo dei carabinieri

I carabinieri sono, quindi, intervenuti nell'appartamento dove il 26enne era intento a usare violenza contro la madre, ma sono riusciti a bloccarlo. Una volta in caserma i militari hanno ascoltato i familiari presenti e hanno ricostruito episodi pregressi di minacce e vessazioni. Il 26enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.