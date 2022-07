Maltempo nel Napoletano, tromba d'aria e temporale nella notte

Circa 400 le richieste d'intervento pervenute alla sala operativa, una ottantina quelle che hanno richiesto soccorso sul posto. Particolarmente coinvolta l'area a Nord della città, da Marano a Caivano, passando per Frattaminore, Frattamaggiore, Casavatore e Afragola

Notte di straordinari per i vigili del fuoco di Napoli e provincia a causa del temporale e di una tromba d'aria, abbattutisi intorno alle 4 del mattino. Circa 400 le richieste d'intervento pervenute alla sala operativa del Comando di Napoli, una ottantina quelle che hanno richiesto soccorso sul posto, 150 gli interventi in coda che richiedono ancora un sopralluogo. (ALLERTA METEO IN CAMPANIA – DANNI NEL CASERTANO)